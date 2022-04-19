Анчелотти о титуле: «Мы очень близки, но ещё не чемпионы»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на утверждение журналистов о том, что чемпионская гонка в Ла Лиге завершена. Напомним, в прошлом туре «сливочные» обыграли на выезде «Севилью», а «Барселона» уступила дома «Кадису». Это значит, что «Реал» оторвался от своих ближайших преследователей на 15 очков.

«Я ещё не чувствую себя чемпионом. У меня слишком много опыта, чтобы поддаваться этому ощущению на данном этапе. Мы очень близки, мы отлично справляемся, но ещё ничего не кончено», – сказал Анчелотти на своей пресс-конференции.

Если Карло Анчелотти сумеет привести «Реал» к победе в Ла Лиге, то итальянец станет первым тренером в истории, которому удалось выиграть все топ-5 чемпионатов.