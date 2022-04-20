Гути: «Рамос сильно просчитался»

Бывшая звезда мадридского «Реала» Гути прокомментировал ситуацию с испанским оборонцем Серхио Рамосом, который летом прошлого года покинул Мадрид, но не пришелся ко двору в «ПСЖ». Гути считает, что все это сильно смазало окончание карьеры Рамоса.

- Рамос просчитался, он попытался навязать свои условия Флорентино Пересу, но оказалось, что для того «Реал» важнее, чем кто-либо из игроков. Все знают, что возрастных игроков «Реал» продлевает всего лишь на год. Это правило для всех. Серхио не понял этого, и потому заканчивает карьеру не там, где он хотел бы, да и ушел он через дверь заднего двора, - заявил Гути, слова которого El Chiringuito.