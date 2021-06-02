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«Атлетико» не хочет платить 40 миллионов евро за де Пауля

02 Июня 2021, 09:25,

Центральный полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль продолжает оставаться лакомым кусочком на трансферном рынке – аргентинец угодил в сферу интересов «Атлетико».

Журналисты Сalciomercato, ссылаясь на данные коллег из AS, передают, что «Удинезе» рассчитывает получить порядка 40 миллионов евро, однако руководство «Атлетико» не намерено выплачивать клубу Серии А подобную сумму.

Де Пауль – один из главных трансферных приоритетов «Атлетико», но мадридцы свернут переговоры, если «Удинезе» будет настаивать на 40 миллионах евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах, набрав по системе гол+пас 19 очков.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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