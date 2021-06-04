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«Атлетико» желает заключить контракт с де Паулем

04 Июня 2021, 23:40,

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль всё ещё находится в сфере интересов «Атлетико» - испанский клуб, по сообщениям журналистов Marca, в ближайшее время выдвинет официальное предложение по игроку.

Сообщается, что «Атлетико» в скором времени расстанется с Саулем, поэтому средства, вырученные после его продажи, пойдут на подписание контракта с де Паулем.

Напомним, что аргентинец также пребывал в сфере интересов итальянского «Милана». В минувшем сезоне Серии А де Пауль провёл на поле 36 матчей, являясь незаменимой персоной в тактике «Удинезе», и стал автором девяти точных ударов.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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