«Атлетико» желает заключить контракт с де Паулем

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль всё ещё находится в сфере интересов «Атлетико» - испанский клуб, по сообщениям журналистов Marca, в ближайшее время выдвинет официальное предложение по игроку.

Сообщается, что «Атлетико» в скором времени расстанется с Саулем, поэтому средства, вырученные после его продажи, пойдут на подписание контракта с де Паулем.

Напомним, что аргентинец также пребывал в сфере интересов итальянского «Милана». В минувшем сезоне Серии А де Пауль провёл на поле 36 матчей, являясь незаменимой персоной в тактике «Удинезе», и стал автором девяти точных ударов.