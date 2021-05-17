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Суарес: «Всё в наших руках»

17 Мая 2021, 21:40,

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 38-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

«Всё в наших руках. Матч с «Вальядолидом» является самым важным в сезоне. Да, было много игр, но эта может принести нам титул», - цитирует Суареса Marca.

«Атлетико» перед последним туром возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал», идущий следом, на два зачетных балла.

34-летний уругваец сыграл 37 матчей за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи. Напомним, что Суарес перешёл в мадридский клуб в сентябре из «Барселоны».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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