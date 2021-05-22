Симеоне: «Провести 32 недели на вершине - это невероятно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл черту под чемпионским сезоном своей команды, первым с 2014 года.

- Это был сложный год, как и наша история. Это один из лучших годов, чтобы быть чемпионами. Эти титулы разные, также отличаются ощущения, - заявил аргентинский тренер на пресс-конференции.

- Провести 32 недели на вершине - это невероятно. Я благодарен, особенно тем, кто играл меньше других. Мы оставались командой, перед которой стояла цель, и мы шли к ней ежеминутно, - добавил Симеоне.

Напомним, что «матрасники» с первых туров захватили лидерство и блестяще провели первый круг. В 2021 году результаты ухудшились, но все же «Атлетико» завоевал золото.