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Симеоне: «Провести 32 недели на вершине - это невероятно»

22 Мая 2021, 23:14,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл черту под чемпионским сезоном своей команды, первым с 2014 года.

- Это был сложный год, как и наша история. Это один из лучших годов, чтобы быть чемпионами. Эти титулы разные, также отличаются ощущения, - заявил аргентинский тренер на пресс-конференции.

- Провести 32 недели на вершине - это невероятно. Я благодарен, особенно тем, кто играл меньше других. Мы оставались командой, перед которой стояла цель, и мы шли к ней ежеминутно, - добавил Симеоне.

Напомним, что «матрасники» с первых туров захватили лидерство и блестяще провели первый круг. В 2021 году результаты ухудшились, но все же «Атлетико» завоевал золото.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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