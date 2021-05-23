Празднуя чемпионство «Атлетико», погиб 14-летний болельщик

Празднование чемпионского титула мадридским «Атлетико» омрачила гибель 14-летнего болельщика. После победы над «Вальядолидом» фанаты «матрасников» высыпали на улицы Мадрида, радуясь завоеванию золотых медалей.

Как сообщает El Pais, юноша с друзьями высунулись из окон едущего фургона и ударился головой о конструкцию подземного паркинга на площади Санта-Аны. Перед этим водитель автомобиля снес несколько оградительных конструкций.

Скорая помощь немедленно оказалась на месте инцидента, но лишь констатировала трагическую смерть подростка.