Президент «Атлетико»: «Контракт Суареса продлён»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил вклад форварда Луиса Суареса в завоевание чемпионского титула.

- Луис Суарес - изумительный, чудесный и восхитительный человек, - заявил Сересо в эфире Movistar. - Он доказал это еще раз на поле и после матча слезами и эмоциями, показанными на всю Испанию и весь мир. Он великий игрок, великий человек и чудесный бомбардир. Если спросите меня о продлении его контракта, я скажу, что он продлен, и все зависит от него, захочет ли он продолжать. Я думаю, он хочет, без сомнений.

- Симоне будет делать то, что захочет. Если захочет продолжить работу, будет продолжать. Но я думаю, он настроен на продолжение работы, - добавил Сересо.