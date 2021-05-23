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Президент «Атлетико»: «Контракт Суареса продлён»

23 Мая 2021, 00:35,

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил вклад форварда Луиса Суареса в завоевание чемпионского титула.

- Луис Суарес - изумительный, чудесный и восхитительный человек, - заявил Сересо в эфире Movistar. - Он доказал это еще раз на поле и после матча слезами и эмоциями, показанными на всю Испанию и весь мир. Он великий игрок, великий человек и чудесный бомбардир. Если спросите меня о продлении его контракта, я скажу, что он продлен, и все зависит от него, захочет ли он продолжать. Я думаю, он хочет, без сомнений.

- Симоне будет делать то, что захочет. Если захочет продолжить работу, будет продолжать. Но я думаю, он настроен на продолжение работы, - добавил Сересо.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Энрике Сересо
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