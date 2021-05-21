Симеоне: «Атлетико» и «Вальядолид» отдадутся по полной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды в заключительном матче сезона с «Вальядолидом».

- Мы работали и концентрировались на предстоящей игре. Сопернику также важен результат, и мы постараемся провести матч так же, чтобы нанести ему максимальный урон. У «Вальядолида» иные цели, но они так же важны, обе команды отдадутся по полной в этом поединке, - заявил Симеоне на пресс-конференции.

Победа гарантирует золотые медали «матрасникам», это может случиться во второй раз под руководством Симеоне. «Вальядолиду» нужно набирать очки во избежание вылета в Сегунду.