Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне: «Атлетико» и «Вальядолид» отдадутся по полной»

21 Мая 2021, 17:47,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды в заключительном матче сезона с «Вальядолидом».

- Мы работали и концентрировались на предстоящей игре. Сопернику также важен результат, и мы постараемся провести матч так же, чтобы нанести ему максимальный урон. У «Вальядолида» иные цели, но они так же важны, обе команды отдадутся по полной в этом поединке, - заявил Симеоне на пресс-конференции.

Победа гарантирует золотые медали «матрасникам», это может случиться во второй раз под руководством Симеоне. «Вальядолиду» нужно набирать очки во избежание вылета в Сегунду.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола