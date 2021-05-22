Слёзы Суареса и смех Симеоне - первые слова чемпионов Испании

Мадридский «Атлетико» всё же довёл дело до конца и в последнем туре завоевал золотые медали чемпионата Испании. Это случилось после волевой победы над «Вальядолидом» (2:1). Оступись «матрасники», и первое место ушло бы к «Реалу», который в самой концовке перевернул встречу с «Вильярреалом» (2:1).

После финального свистка лучший бомбардир «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез: «Барселона» меня не ценила, а «Атлетико» открыл мне дверь. Я всегда буду признателен этому клубу за доверие».

Главный тренер Диего Симеоне отреагировал на чемпионство иначе: «Я просто смеюсь, не знаю почему, но просто все время смеюсь».