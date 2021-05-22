Слёзы Суареса и смех Симеоне - первые слова чемпионов Испании

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22 Мая 2021, 21:43,
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Мадридский «Атлетико» всё же довёл дело до конца и в последнем туре завоевал золотые медали чемпионата Испании. Это случилось после волевой победы над «Вальядолидом» (2:1). Оступись «матрасники», и первое место ушло бы к «Реалу», который в самой концовке перевернул встречу с «Вильярреалом» (2:1).
После финального свистка лучший бомбардир «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез: «Барселона» меня не ценила, а «Атлетико» открыл мне дверь. Я всегда буду признателен этому клубу за доверие».
Главный тренер Диего Симеоне отреагировал на чемпионство иначе: «Я просто смеюсь, не знаю почему, но просто все время смеюсь».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Диего Симеоне
Molodci rebiata....
да уважали и ценили его в Барсе , вышел просто его ресурс , да и у атлетов нужно признать что много матчей были у него мягко говоря никакие , и я думаю что останься он в Барсе , было бы еще хуже ... а так он чемпион , а проиграл от этого только Гризи ..
Суарес покусал барсуков. Супер!