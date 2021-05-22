Симеоне: «Не будем следить за ходом матча «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не планирует следить за ходом матча между «Реалом» и «Вильярреалом».

«Мы будем действовать так, как делали весь сезон, сконцентрируемся на своем матче и не будем следить за игрой «Реала». Это был очень длинный сезон, мы преодолели некоторые трудности, чтобы оказаться здесь. Остался последний тур, две команды борются за титул, таков чемпионат Испании», - цитирует Симеоне Marca.

Перед последним туром «матрасники» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на два очка, за третью строчку борются «Барселона» и «Севилья».