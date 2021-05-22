«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка

В рамках последнего тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» гостил у «Вальядолида».

Последний бой - он трудный самый. По ходу сезона у мадридского «Атлетико» было и 10 очков отрыва, была ситуация и, когда «Барселона» уже обязана перегонять «матрасников». К последнему туру качели устаканились в следующих пропорциях - победа над «Вальядолидом» делала команду Диего Симеоне чемпионом независимо от результатов «Реала». Больше никто уже не мог догнать «матрасников».

От «Вальдолида» мадридский «Атлетико» не пропускал два с половиной года, в матче первого круга легко выиграл (2:0), приехал без кадровых потерь (только Савич и Лемар), поэтому мало кто сомневался, что команда Диего Симеоне решит поставленную задачу и прервёт чемпионскую гегемонию супертопов. На острие атаки появилась южноамериканская связка Суарес – Корреа, активную поддержку ей обеспечивали Карраско и Льоренте.

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Именно полузащита «Атлетико» создавала активность, окружала штрафную площадь и зарабатывала угловые, которые в итоге сыграли против «матрасников». После одного из корнеров «Вальядолид» раскрутил такую контратаку с передачей пяткой и вертикальным выходом к штрафной площади Облака, что Яну оставалось только удивится, как же быстро был мяч доставлен до него. Спасти голкипер не смог – Оскар Плано пробил в падении, но попал точно в угол.

«Атлетико» продолжил осаждать штрафную площадь «Вальядолида», но в первом тайме имел лишь один момент, чтобы отыграться. И то всё решило индивидуальное мастерство Луиса Суареса, развернувшегося на углу штрафной площади. Поймал на финте защитника, пробил в направлении дальней «девятки», но мяч после небольшого рикошета просвистел выше створа. «Матрасники» планомерно прибавляли и на исходе часа игры своего добились.

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Анхель Корреа на дуге штрафной площади резкими финтами убрал двух соперников, а затем ткнул точно в правую «шестёрку», не оставив шансов голкиперу – 1:1. Прошло ещё 10 минут и «Атлетико» уже вёл в счёте. Гвардиола вдруг решил ассистировать Суаресу, выведя Луиса один на один с голкипером. Уругваец уверенно покатил мяч под штангу, поставив точку в чемпионской гонке – 1:2.

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и не оставил шансов «Реалу», также в волевом ключе выигравшему свой матч. А команда Диего Симеоне выиграла чемпионат Испании, поздравляем! Последнее чемпионство датировано сезоном-2013/14, а всего в истории «Атлетико» теперь 11 побед в Ла Лиге.