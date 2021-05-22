Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка

22 Мая 2021, 20:52,

В рамках последнего тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» гостил у «Вальядолида».

Протокол игры  
Вальядолид 1:2 Атлетико М
(1:0) Плано Оскар 18'    
    57' Корреа Анхель (1:1)
    67' Суарес Луис (1:2)
Масип Хорди Янко Саиди   82' (Перес Кике (   82') Кико Франсиско Эль-Ямик Джавад   70' Олаза Лукас Плано Оскар Сан Эметерио Феде   82'   82' (Эрвиас Пабло (   82') Роке Меса   63' (Жота Серран (   63') Вилья Тони   63' (Гвардиола Серхи (   63') Андре Маркос   55'   63' (Мичел Мигель (   63'   75') Вайссман Шон
Запасные: Рубио Вальдо Луис Перез Перес Самуэль Начо Мартинес Хоакин Фернандес Санчес Хавьер
Облак Ян Триппьер Киран Хименес Хосе Фелипе Аугусто IV   83' Эрмосо Марио   63' (Лоди Ренан (   63'   88') Льоренте Маркос   79' (Кондогбия Жоффрей (   79') Коке Хорхе Ньигес Сауль   63' (Фелиш Жоау (   63'   82') Корреа Анхель   85' (Эррера Эктор (   85') Суарес Луис Карраско Янник
Запасные: Дембеле Мусса II Торрейра Лукас Грбич Иво Врсалько Шиме Витоло Виктор
22 мая. Стадион "Хосе Сорилья".

 

Последний бой - он трудный самый. По ходу сезона у мадридского «Атлетико» было и 10 очков отрыва, была ситуация и, когда «Барселона» уже обязана перегонять «матрасников». К последнему туру качели устаканились в следующих пропорциях - победа над «Вальядолидом» делала команду Диего Симеоне чемпионом независимо от результатов «Реала». Больше никто уже не мог догнать «матрасников».

От «Вальдолида» мадридский «Атлетико» не пропускал два с половиной года, в матче первого круга легко выиграл (2:0), приехал без кадровых потерь (только Савич и Лемар), поэтому мало кто сомневался, что команда Диего Симеоне решит поставленную задачу и прервёт чемпионскую гегемонию супертопов. На острие атаки появилась южноамериканская связка Суарес – Корреа, активную поддержку ей обеспечивали Карраско и Льоренте.

Embed from Getty Images

Именно полузащита «Атлетико» создавала активность, окружала штрафную площадь и зарабатывала угловые, которые в итоге сыграли против «матрасников». После одного из корнеров «Вальядолид» раскрутил такую контратаку с передачей пяткой и вертикальным выходом к штрафной площади Облака, что Яну оставалось только удивится, как же быстро был мяч доставлен до него. Спасти голкипер не смог – Оскар Плано пробил в падении, но попал точно в угол.

«Атлетико» продолжил осаждать штрафную площадь «Вальядолида», но в первом тайме имел лишь один момент, чтобы отыграться. И то всё решило индивидуальное мастерство Луиса Суареса, развернувшегося на углу штрафной площади. Поймал на финте защитника, пробил в направлении дальней «девятки», но мяч после небольшого рикошета просвистел выше створа. «Матрасники» планомерно прибавляли и на исходе часа игры своего добились.

Embed from Getty Images

Анхель Корреа на дуге штрафной площади резкими финтами убрал двух соперников, а затем ткнул точно в правую «шестёрку», не оставив шансов голкиперу – 1:1. Прошло ещё 10 минут и «Атлетико» уже вёл в счёте. Гвардиола вдруг решил ассистировать Суаресу, выведя Луиса один на один с голкипером. Уругваец уверенно покатил мяч под штангу, поставив точку в чемпионской гонке – 1:2.

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и не оставил шансов «Реалу», также в волевом ключе выигравшему свой матч. А команда Диего Симеоне выиграла чемпионат Испании, поздравляем! Последнее чемпионство датировано сезоном-2013/14, а всего в истории «Атлетико» теперь 11 побед в Ла Лиге.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Атлетико Мадрид, Вальядолид
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Комментарии (4)
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0
redwhite1959
22 Мая 2021, 21:03

"Реал" непременно стал бы чемпионом, если бы не вовремя травмировался великий Лукас Васкес! А - если серьёзно - весь сезон Зидан ставил не на тех "лошадок" - Винисиуса и Асенсио. А Иско и Эдегор "полировали лавку". В результате второго "спихнули" в "Арсенал", а про первого француз вспоминал только когда "пахло жареным". Вот и сегодня во втором тайме - когда РЕАЛЬНО "запахло жареным" - выпустил вместо Винисиуса и Асенсио, от которых толку на поле было "НОЛЬ", Иско и Родриго. И у ворот гостей СРАЗУ стало жарко! Симеоне до конца сыграл с "Реалом" и "Барсой" в кошки-мышки - сначала оторвался от преследователей, затем им позволил приблизиться вплотную и на финишной ленточке обошёл "сливочных"! Браво, Симеоне!!!

1
ARTUR
22 Мая 2021, 21:02

банду ЧОЛО поздравляю с победой в ЛЛ , и два мяча в последних двух играх от Суареса принесли им эту победу. Но что то нужно улучшать , это все же был самый слабый Атлетико со времен Симеоне . спасло лишь то что лажали конкуренты .

1
779
22 Мая 2021, 21:01

Поздравления Атлетико!
Не без греха, но на фоне конкурентов оказались наиболее достойными золота.
Суарес - 24 очка его решающий вклад в победу. Ему отдельные поздравления!

2
Vova52
22 Мая 2021, 20:57

Molodci !!!!!!!Suares krassa,,,

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