Суарес: «Месси будет счастлив, потому что мы друзья»

Форвард Луис Суарес, который стал одним из главных творцов чемпионства «Атлетико» в Ла Лиге, с трудом сдерживал слёзы во время телевизионного интервью после победы над «Вальядолидом» (2:1).

- Это сложно. Ситуация, в которой я оказался, но «Атлетико» открыл для меня дверь. Много кто переживал вместе со мной, жена, дети. Это было день за днем, они те, кто меня поддерживал на протяжении многих лет в футболе, - заявил уругваец Movistar.

- У нас был отличный год. Несмотря на проблемы, мы были стабильной командой и стали чемпионами. В первой части сезона наша эффективность была просто ненормальной, - добавил Суарес и заключил: «Лионель Месси будет счастлив, потому что мы друзья».