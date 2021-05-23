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Суарес: «Месси будет счастлив, потому что мы друзья»

23 Мая 2021, 00:07,

Форвард Луис Суарес, который стал одним из главных творцов чемпионства «Атлетико» в Ла Лиге, с трудом сдерживал слёзы во время телевизионного интервью после победы над «Вальядолидом» (2:1).

- Это сложно. Ситуация, в которой я оказался, но «Атлетико» открыл для меня дверь. Много кто переживал вместе со мной, жена, дети. Это было день за днем, они те, кто меня поддерживал на протяжении многих лет в футболе, - заявил уругваец Movistar.

 - У нас был отличный год. Несмотря на проблемы, мы были стабильной командой и стали чемпионами. В первой части сезона наша эффективность была просто ненормальной, - добавил Суарес и заключил: «Лионель Месси будет счастлив, потому что мы друзья».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Лионель Месси, Луис Суарес
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