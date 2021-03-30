Одриосола восстановился после травмы

Во время паузы на матчи сборных лазарет «Реала» покинул защитник Альваро Одриосола. 25-летний футболист не выходил на поле с 6 февраля после поединка против «Уэски», но сейчас готов бороться за место в составе на игру с «Эйбаром», которая запланирована сразу после международной паузы, сообщает Marca.

Несмотря на эту новость, «Реал» по-прежнему не может рассчитывать на Дани Карвахаля, Феде Вальверде, Тони Крооса и Мариано Диаса.

В дебютном сезоне Одриосола 22 раза выходил на поле в матчах «королевского» клуба, но после возвращения в клуб Зинедина Зидана не считается основным.