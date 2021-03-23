Мичел: «На месте Рамоса провел бы ещё десяток лет в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Мичел уверен, что Серхио Рамосу нужно остаться в Мадриде. Стороны не могут договориться о зарплате по новому контракту, и 34-летний защитник летом может стать свободным агентом.

- Я думаю, что «Реал» ценит Рамоса. Даже если ему где-то предложат больше денег, это не сравнится с игрой в «Реале». На месте Рамоса провел бы еще десяток лет здесь, получая немного меньше. В любом случае ему хватит денег, чтобы обеспечить детям частную школу. Когда распадаются такие союзы, обе стороны сильно страдают. У Рамоса есть контракт на руках, ему только нужно сказать «да». Можно уйти из «Реала», но жизнь за рубежом непростая, - заявил Мичел в интервью Radio Marca.

Напомним, что Рамос играет в «Реале» с 2005 года.