Два звёздных игрока вернулись в общую группу «Реала»

Два звездных футболиста мадридского «Реала» восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе, об этом рапортует газета Marca. Речь идет о полузащитниках Тони Кроосе и Эдене Азаре.

Бельгиец выбыл из строя из-за повреждения поясничной мышцы, которое получил в середине прошлого месяца. Что касается Крооса, то он в марте не поехал в сборную Германии из-за мышечного дискомфорта.

«Королевский» клуб ведет подготовку к поединку чемпионата Испании против «Эйбара». Встреча состоится в субботу, третьего апреля.

После 28 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.