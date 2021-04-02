Два звёздных игрока вернулись в общую группу «Реала»

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02 Апреля 2021, 13:37,
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Два звездных футболиста мадридского «Реала» восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе, об этом рапортует газета Marca. Речь идет о полузащитниках Тони Кроосе и Эдене Азаре.
Бельгиец выбыл из строя из-за повреждения поясничной мышцы, которое получил в середине прошлого месяца. Что касается Крооса, то он в марте не поехал в сборную Германии из-за мышечного дискомфорта.
«Королевский» клуб ведет подготовку к поединку чемпионата Испании против «Эйбара». Встреча состоится в субботу, третьего апреля.
После 28 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Тони Кроос