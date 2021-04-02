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Зидан – о восстановлении Азара: «У нас нет определенного плана»

02 Апреля 2021, 16:22,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о травме нападающего Эдена Азара.

«У нас нет определенного плана. Мы каждый день оцениваем состояние Азара и не собираемся торопиться, так было всегда. Важно, что восстановление идёт по плану. Ему уже гораздо лучше, но нельзя спешить. Если он будет готов через три дня, то мы будем рады, если необходимо будет ждать десять дней, то мы сделаем это», - цитирует французского специалиста пресс-служба «Реала».

30-летний бельгийский нападающий сыграл четырнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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