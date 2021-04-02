Зидан рассказал о состоянии Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии полузащитника Тони Крооса.

«Ему уже лучше. У него была травма, из-за которой он не отправился в расположение сборной Германии. Тони остался в клубе, сегодня уже тренировался с командой, так что посмотрим на его состояние. Мы не собираемся спешить, впереди много игр, он должен быть с нами в самый важный момент», - цитирует французского специалиста пресс-служба «Реала».

31-летний немецкий полузащитник сыграл тридцать пять матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал девять голевых передач.