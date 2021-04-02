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Каземиро: «Победы в матчах с «Барселоной» и «Ливерпулем» придают невероятный заряд»

02 Апреля 2021, 00:09,

Полузащитник «Реала» Каземиро обещает, что его команда будет биться до конца за победу в Примере и Лиге чемпионов. При этом мадридцам предстоит сразиться с «Ливерпулем» в 1/4 финала главного еврокубка, а позже сыграть с «Барселоной».

 - Это будет прекрасный матч, судьбу которого решат детали. Кто меньше ошибется, тот победит. У «Ливерпуля» шикарные игроки, и этот матч мог быть финалом Лиги чемпионов. Победы в таких матчах придают невероятный заряд на концовку сезона, - заявил Каземиро TVE.

За 10 туров до конца чемпионата Испании «Реал» проигрывает два очка «Барселоне» и шесть - «Атлетико». Если мадридцы пройдут «Ливерпуль», в следующем раунде сыграют против «Порту» или «Челси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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