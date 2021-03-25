Травмированный Азар прибыл в сборную Бельгии

|
25 Марта 2021, 20:39,
|
|
Травмированный полузащитник «Реала» Эден Азар находится в расположении сборной Бельгии, где консультируется с врачами. Наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес подтвердил инсайдерскую информацию.
- Да, он с нами. Мы в постоянном контакте с «Реалом», чтобы дать игроку все, что ему нужно. Сейчас он не играет, но работает с врачами здесь и теми, что в Мадриде, - заявил Мартинес на пресс-конференции.
15 марта сообщалось, что Азар думает, стоит ли оперировать лодыжку, из-за проблем с которой он пропускает приличную часть сезона. В последний раз он играл 13 марта против «Эльче» и раньше апреля на поле не вернется.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Сборная Бельгии, Эден Азар
Какой прок носится Азару по Европе, сидел бы у себя дома или на базе лечился бы, боюсь что Евро-21 пройдет без него или в первом туре произойдет рецидив....
я уже давно его подозреваю в членовредительстве )))