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Травмированный Азар прибыл в сборную Бельгии

25 Марта 2021, 20:39,

Травмированный полузащитник «Реала» Эден Азар находится в расположении сборной Бельгии, где консультируется с врачами. Наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес подтвердил инсайдерскую информацию.

- Да, он с нами. Мы в постоянном контакте с «Реалом», чтобы дать игроку все, что ему нужно. Сейчас он не играет, но работает с врачами здесь и теми, что в Мадриде, - заявил Мартинес на пресс-конференции.

15 марта сообщалось, что Азар думает, стоит ли оперировать лодыжку, из-за проблем с которой он пропускает приличную часть сезона. В последний раз он играл 13 марта против «Эльче» и раньше апреля на поле не вернется.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Бельгии, Эден Азар
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
25 Марта 2021, 21:13

Какой прок носится Азару по Европе, сидел бы у себя дома или на базе лечился бы, боюсь что Евро-21 пройдет без него или в первом туре произойдет рецидив....

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ARTUR
25 Марта 2021, 20:42

я уже давно его подозреваю в членовредительстве )))

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