Карвахаль приступил к тренировкам на поле

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26 Марта 2021, 20:57,
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться от травмы.
Как сообщает Marca, совсем недавно испанец приступил к тренировкам на поле. Карвахаль уже работает с мячом, ожидается, что он вернётся в основную группу на следующей неделе.
Дани получил травму бедра в середине февраля.
29-летний защитник принял участие лишь в двенадцати матчах «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами.
В субботу, третьего апреля, «сливочные» на своём поле примут «Эйбар», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:15 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль