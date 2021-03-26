Карвахаль приступил к тренировкам на поле

Защитник «Реала» Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает Marca, совсем недавно испанец приступил к тренировкам на поле. Карвахаль уже работает с мячом, ожидается, что он вернётся в основную группу на следующей неделе.

Дани получил травму бедра в середине февраля.

29-летний защитник принял участие лишь в двенадцати матчах «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами.

В субботу, третьего апреля, «сливочные» на своём поле примут «Эйбар», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:15 по московскому времени.