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Карвахаль приступил к тренировкам на поле

26 Марта 2021, 20:57,

Защитник «Реала» Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает Marca, совсем недавно испанец приступил к тренировкам на поле. Карвахаль уже работает с мячом, ожидается, что он вернётся в основную группу на следующей неделе.

Дани получил травму бедра в середине февраля.

29-летний защитник принял участие лишь в двенадцати матчах «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами.

В субботу, третьего апреля, «сливочные» на своём поле примут «Эйбар», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль
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