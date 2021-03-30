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Модрич не сыграет против Мальты

30 Марта 2021, 00:10,

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич побил рекорд по количеству игр за национальную команду (135), улучшив результат экс-футболиста «Шахтёра» Дарио Срна. Наставник «клетчатых» Златко Далич предоставит ветерану отдых после 90 минут в матчах против Словении и Кипра. Несмотря на то, что Лука Модрич не сыграет с Мальтой, он останется в лагере национальной сборной и вернется в расположение «Реала» во второй половине недели.

Добавим, что 35-летний хавбек в конце сезона может стать свободным агентом, так как в «королевском» клубе пока не решили, предлагать ли Модричу новый контракт.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Хорватии, Лука Модрич
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