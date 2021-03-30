Модрич не сыграет против Мальты

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич побил рекорд по количеству игр за национальную команду (135), улучшив результат экс-футболиста «Шахтёра» Дарио Срна. Наставник «клетчатых» Златко Далич предоставит ветерану отдых после 90 минут в матчах против Словении и Кипра. Несмотря на то, что Лука Модрич не сыграет с Мальтой, он останется в лагере национальной сборной и вернется в расположение «Реала» во второй половине недели.

Добавим, что 35-летний хавбек в конце сезона может стать свободным агентом, так как в «королевском» клубе пока не решили, предлагать ли Модричу новый контракт.