Вальверде рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Невызванные в свои национальные сборные игроки «Реала» во вторник возобновили тренировочные занятия. Полузащитник Федерико Вальверде работал в тренажёрном зале и не выходил на поле из-за дискомфорта в левой ноге. Marca сообщает, что восстановление 22-летнего футболиста может растянуться на две недели, что ставит под вопрос его участие в матче с «Ливерпулем».

Тони Кроос, Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Лука Модрич и Андрей Лунин уехали в сборные, а Кроос вернется в Мадрид из-за травмы бедра. Эден Азар и Дани Карвахаль занимались по индивидуальной программе. Мариано Диас и Альваро Одриосола занимались в зале и на поле.