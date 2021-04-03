«Реал» уверенно разобрался с обороной «Эйбара»

|
03 Апреля 2021, 19:16,
|
|
После международной паузы «Реал» играл против аутсайдеров из «Эйбара» в матче 29-го тура Ла Лиги. Худшая команда турнира не смогла оказать достойного сопротивления коллективу Зинедина Зидана и пропустила два безответных гола. В конце первого тайма издали метко зарядил Марко Асенсио, на 73-й минуте точку поставил Карим Бензема ударом головой после передачи Винисиуса - 2:0.
«Реал» до трех очков сократил отставание от лидера.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:0
|Эйбар
|(1:0) Асенсио Марко 41'
|(2:0) Бензема Карим 73'
Куртуа Тибо • Милитао Эдер • Начо Игнасио • Менди Ферлан • Васкес Лукас • Каземиро Карлос • Модрич Лука 61' ( Кроос Тони ( 61') • Марсело Виера 68' ( Аррибас Серхио ( 68') • Иско Аларкон 68' ( Винисиус Жуниор ( 68') • Бензема Карим 80' ( Диас Мариано ( 80') • Асенсио Марко 61' ( Родриго ( 61')
Запасные: Варан Рафаэль • Альтубе Диего • Одриосола Альваро • Лунин Андрей
Дмитрович Марко • Посо Алехандро • 90'Паулу Оливейра • Арбилья Анайц • Луиш Рафаэл 81' ( Анхель Хосе ( 81') • Альварес Серхио • Папа Диоп 76' ( Кевин Родригес ( 76') • Гарсия Алеш 61' ( Энрич Серхи ( 61') • Педро Леон 76' ( Атьенса Мигель ( 76') • Кике Гарсия • Хиль Бриан 20' 46' ( Инуи Такаси ( 46')
Запасные: Дуфур Унаи • Арьета Унаи • Кике Гонсалес • Бургос Эстебан • Йоэл Родригес
03 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Эйбар
На классе! Винисиус не смотря на голеву передачу, полное дно.