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«Реал» уверенно разобрался с обороной «Эйбара»

03 Апреля 2021, 19:16,

После международной паузы «Реал» играл против аутсайдеров из «Эйбара» в матче 29-го тура Ла Лиги. Худшая команда турнира не смогла оказать достойного сопротивления коллективу Зинедина Зидана и пропустила два безответных гола. В конце первого тайма издали метко зарядил Марко Асенсио, на 73-й минуте точку поставил Карим Бензема ударом головой после передачи Винисиуса - 2:0.

«Реал» до трех очков сократил отставание от лидера.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Эйбар
(1:0) Асенсио Марко 41'    
(2:0) Бензема Карим 73'    
Куртуа Тибо Милитао Эдер Начо Игнасио Менди Ферлан Васкес Лукас Каземиро Карлос Модрич Лука   61' (Кроос Тони (   61') Марсело Виера   68' (Аррибас Серхио (   68') Иско Аларкон   68' (Винисиус Жуниор (   68') Бензема Карим   80' (Диас Мариано (   80') Асенсио Марко   61' (Родриго (   61')
Запасные: Варан Рафаэль Альтубе Диего Одриосола Альваро Лунин Андрей
Дмитрович Марко Посо Алехандро   90' Паулу Оливейра Арбилья Анайц Луиш Рафаэл   81' (Анхель Хосе (   81') Альварес Серхио Папа Диоп   76' (Кевин Родригес (   76') Гарсия Алеш   61' (Энрич Серхи (   61') Педро Леон   76' (Атьенса Мигель (   76') Кике Гарсия Хиль Бриан   20'   46' (Инуи Такаси (   46')
Запасные: Дуфур Унаи Арьета Унаи Кике Гонсалес Бургос Эстебан Йоэл Родригес
03 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эйбар
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Комментарии (1)
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1
Артур Измаилов
03 Апреля 2021, 19:18

На классе! Винисиус не смотря на голеву передачу, полное дно.

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