​Бензема установил личный рекорд в «Реале»

В субботу вечером «Реал» обыграл на своём поле «Эйбар» с результатом 2:0. Один из двух голов мадридской команды на свой счёт записал нападающий Карим Бензема. Как сообщает Opta, француз установил личный рекорд в мадридском клубе, забив в каждом из семи последних матчей, в которых он выходил на поле. Всего в семи этих поединках Бензема записал на свой счёт девять результативных ударов.

В следующем туре «Реалу» предстоит битва с «Барселоной». Второе «эль класико» этого сезона пройдёт в Мадриде. Впрочем, до той игры «Реалу» предстоит сыграть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.