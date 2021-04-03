​Бензема установил личный рекорд в «Реале»

|
03 Апреля 2021, 19:14,
|
|
В субботу вечером «Реал» обыграл на своём поле «Эйбар» с результатом 2:0. Один из двух голов мадридской команды на свой счёт записал нападающий Карим Бензема. Как сообщает Opta, француз установил личный рекорд в мадридском клубе, забив в каждом из семи последних матчей, в которых он выходил на поле. Всего в семи этих поединках Бензема записал на свой счёт девять результативных ударов.
В следующем туре «Реалу» предстоит битва с «Барселоной». Второе «эль класико» этого сезона пройдёт в Мадриде. Впрочем, до той игры «Реалу» предстоит сыграть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема