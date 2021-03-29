Марсело снова нарушил коронавирусные ограничения испанских властей

|
29 Марта 2021, 00:15,
|
|
Ветеран «Реала» Марсело продолжает плевать на коронавирусные запреты и снова нарушил ограничения, введенные испанскими властями для борьбы с пандемией. Бразилец разместил в соцсетях снимок на пляже в Валенсии, где проводил время с семьей. В то же время в Испании существует запрет на передвижение между регионами страны. Например, поездка из Мадрида в Валенсию просто запрещена.
Подобная выходка не первая у Марсело, на рождественские праздники футболист укатил в Сьерра-Невада, также нарушив коронавирусные правила.
Уже в понедельник футболисты «Реала» возобновят тренировки после предоставленных тренером выходных дней.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Марсело