«Интер» рассматривает кандидатуры пяти игроков на замену Куадрадо

Миланский «Интер» занимается поиском замены выбывшему из-за травмы правому латералю Хуану Куадрадо.

35-летний колумбиец перенесёт операцию – его возвращение на поле запланировано на март. Как сообщают итальянские СМИ, в списке «нерадзурри» значатся пять игроков, способных заменить Куадрадо: Тэйджон Бьюкенен («Брюгге»), Патрик Чиурриа («Монца»), Тьягу Джало («Лилль»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд) и Антонио Кандрева («Салернитана»).

Напомним, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже заявил о намерении подписать прямую замену Хуану Куадрадо в зимнее трансферное окно.