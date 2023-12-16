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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» рассматривает кандидатуры пяти игроков на замену Куадрадо

16 Декабря 2023 • 21:31 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 5.00 X 3.80 2 1.75
17.12 22:45

Миланский «Интер» занимается поиском замены выбывшему из-за травмы правому латералю Хуану Куадрадо.

35-летний колумбиец перенесёт операцию – его возвращение на поле запланировано на март. Как сообщают итальянские СМИ, в списке «нерадзурри» значатся пять игроков, способных заменить Куадрадо: Тэйджон Бьюкенен («Брюгге»), Патрик Чиурриа («Монца»), Тьягу Джало («Лилль»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд) и Антонио Кандрева («Салернитана»).

Напомним, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже заявил о намерении подписать прямую замену Хуану Куадрадо в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кандрева Хуан Куадрадо Тома Менье Тьягу Джало Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - зима 2024 Патрик Чиурриа ещё теги

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