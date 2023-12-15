Аузилио: «Интер» подпишет замену Куадрадо в январе»

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио признался, что клуб ищет замену выбывшему из-за травмы Хуану Куадрадо.

35-летнему колумбийцу предстоит операция, о чём стало известно в пятницу. Игрок пропустит минимум три месяца.

«Решение о необходимости операции было принято сегодня. Мы надеялись, что этого можно избежать.

В январе мы подпишем игрока, который сможет заменить Хуана. Знаю, вы любите, когда называются конкретные имена, но мы ещё даже не проводили встречу для обсуждения этого вопроса. Завтра посещу Индзаги и Маротту в Риме, и мы будем думать, как заменить Куадрадо», – цитируют Аузилио Fcinter1908 и инсайдер Фабрицио Романо.