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Аузилио: «Интер» подпишет замену Куадрадо в январе»

15 Декабря 2023 • 22:23 Комментировать (1)
Лацио
...
Интер Милан
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17.12 22:45

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио признался, что клуб ищет замену выбывшему из-за травмы Хуану Куадрадо.

35-летнему колумбийцу предстоит операция, о чём стало известно в пятницу. Игрок пропустит минимум три месяца.

«Решение о необходимости операции было принято сегодня. Мы надеялись, что этого можно избежать.

В январе мы подпишем игрока, который сможет заменить Хуана. Знаю, вы любите, когда называются конкретные имена, но мы ещё даже не проводили встречу для обсуждения этого вопроса. Завтра посещу Индзаги и Маротту в Риме, и мы будем думать, как заменить Куадрадо», – цитируют Аузилио Fcinter1908 и инсайдер Фабрицио Романо.

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Интер Милан Хуан Куадрадо Пьеро Аузилио трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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intermerdano
16 Декабря 2023 в 00:46
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