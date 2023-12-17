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Чемпионат Италии. Серия А

Саморано: «Интер» – лучший в Серии А во всех аспектах»

17 Декабря 2023 • 03:42 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 5.00 X 3.80 2 1.75
Через 18 ч. 50 мин.

Бывший чилийский нападающий Иван Саморано оценил нынешний уровень миланского «Интера».

Команда Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу Серии А, но может увеличить отрыв от «Ювентуса» до четырёх очков – для этого потребуется обыграть «Лацио» в Риме в воскресенье.

«В Серии А есть семёрка лучших команд, к которым я отношу «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Лацио», «Рому» и «Фиорентину». Все остальные ведут борьбу за места в середины и сохранение прописки. Думаю, «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах. Я считаю «нерадзурри» фаворитами в борьбе за чемпионство», – цитирует TMW Саморано, выступавшего за «Интер» с 1996 по 2001 год.

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