Саморано: «Интер» – лучший в Серии А во всех аспектах»

Бывший чилийский нападающий Иван Саморано оценил нынешний уровень миланского «Интера».

Команда Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу Серии А, но может увеличить отрыв от «Ювентуса» до четырёх очков – для этого потребуется обыграть «Лацио» в Риме в воскресенье.

«В Серии А есть семёрка лучших команд, к которым я отношу «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Лацио», «Рому» и «Фиорентину». Все остальные ведут борьбу за места в середины и сохранение прописки. Думаю, «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах. Я считаю «нерадзурри» фаворитами в борьбе за чемпионство», – цитирует TMW Саморано, выступавшего за «Интер» с 1996 по 2001 год.