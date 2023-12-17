«Интер» далёк от договорённости с Дюмфрисом по новому контракту – игрок может уйти летом

Миланский «Интер» не продвигается в переговорах по новому контракту Дензела Дюмфриса.

Руководство «нерадзурри», как сообщалось ранее, не может сойтись с латералем в вопросе зарплаты. По обновлённым сведениям журналиста Паскуале Гуарро, нидерландец ожидал, что ему предложат гораздо более выгодные условия, из-за чего между сторонами возникло напряжение, а переговоры зашли в тупик. Весьма вероятно, что уже по окончании сезона миланский гранд будет готов выслушать трансферные предложения по 27-летнему игроку.

Дензел Дюмфрис отметился двумя голами и четырьмя ассистами, отыграв 16 матчей за «Интер» в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.