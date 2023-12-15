Аузилио: «Цель «Интера» – скудетто, мы не собираемся это скрывать»

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о задачах команды.

«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А после 15 туров с 38 набранными очками, на два балла опережая «Ювентус».

«Наша цель – скудетто, мы не будем прятаться и скрывать это. Такую же цель ставят и те, кто прячется, – заявляет Аузилио, вероятно, намекая на постоянные высказывания Массимилиано Аллегри о борьбе «Ювентуса» за место в четвёрке. – Когда сезон начинался, «Ювентус», «Наполи» и «Милан» тоже ставили цель выиграть чемпионат. Если скудетто достанется не нам, мы поздравим победителей и будем рассчитывать на триумф в следующем году. У «Интера» не может быть иных задач», – цитирует Fcinter1908 спортивного директора.