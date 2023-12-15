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Чемпионат Италии. Серия А

Павар близок к возвращению на поле

15 Декабря 2023 • 23:56 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
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17.12 22:45

Центральный защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар почти залечил травму.

27-летний футболист получил повреждения в матче против «Аталанты», который прошёл в начале ноября. По информации журналиста Альфредо Педуллы, в пятницу француз провёл полноценную тренировку в общей группе. Экс-игрок «Баварии» с высокой вероятностью попадёт в заявку «нерадзурри» на предстоящий матч Серии А против «Лацио», который пройдёт в воскресенье.

Бенжамен Павар принял участие в девяти поединках «Интера» с момента перехода из «Баварии» в конце августа. Трансфер чемпиона мира, напомним, обошёлся гранду Серии А в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар
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