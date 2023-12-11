Тьяго Мотта интересен «Интеру» и «Ювентусу», но «Болонья» хочет продлить контракт с тренером

Главные участники чемпионской гонки в этом розыгрыше Серии А задумываются о приглашении нового тренера. По информации от журналиста Санти Уны, миланский «Интер» и туринский «Ювентус» выходили на связь с наставником «Болоньи» Тьяго Моттой для обсуждения потенциального сотрудничества уже в следующем сезоне.

Как сообщает источник, «Болонья» хотела бы сохранить Мотту на посту главного тренера и готова продлить с итальянцем контракт. Впрочем, пока неизвестно, согласится ли наставник на новую сделку.

«Болонья» под руководством Мотты в этом сезоне идёт на пятом месте в Серии А, имея в активе столько же очков, сколько у четвёртой «Ромы».