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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Мотта интересен «Интеру» и «Ювентусу», но «Болонья» хочет продлить контракт с тренером

11 Декабря 2023 • 16:50 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
15.12 22:45

Главные участники чемпионской гонки в этом розыгрыше Серии А задумываются о приглашении нового тренера. По информации от журналиста Санти Уны, миланский «Интер» и туринский «Ювентус» выходили на связь с наставником «Болоньи» Тьяго Моттой для обсуждения потенциального сотрудничества уже в следующем сезоне.

Как сообщает источник, «Болонья» хотела бы сохранить Мотту на посту главного тренера и готова продлить с итальянцем контракт. Впрочем, пока неизвестно, согласится ли наставник на новую сделку.

«Болонья» под руководством Мотты в этом сезоне идёт на пятом месте в Серии А, имея в активе столько же очков, сколько у четвёртой «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Ювентус Тьяго Мотта ещё теги

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