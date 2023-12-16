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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера» Аузилио: «Три игрока близки к продлению своих контрактов»

16 Декабря 2023 • 11:53 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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17.12 22:45

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о ситуации с новыми контрактами некоторых футболистов. Менеджер «нерадзурри» высказался о Федерико Димарко, Лаутаро Мартинесе и Генрихе Мхитаряне.

«Три игрока близки к продлению своих контрактов. Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Генрих Мхитарян скоро должны поставить свои подписи. Они хотят остаться, мы тоже хотим их сохранить. Это всё лишь вопрос времени», – цитирует Аузилио журналист Фабрицио Романо.

«Интер» лидирует в Серии А с отрывом в одно очко от туринского «Ювентуса». При этом у «нерадзурри» есть матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пьеро Аузилио

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