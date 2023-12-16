Спортивный директор «Интера» Аузилио: «Три игрока близки к продлению своих контрактов»

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о ситуации с новыми контрактами некоторых футболистов. Менеджер «нерадзурри» высказался о Федерико Димарко, Лаутаро Мартинесе и Генрихе Мхитаряне.

«Три игрока близки к продлению своих контрактов. Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Генрих Мхитарян скоро должны поставить свои подписи. Они хотят остаться, мы тоже хотим их сохранить. Это всё лишь вопрос времени», – цитирует Аузилио журналист Фабрицио Романо.

«Интер» лидирует в Серии А с отрывом в одно очко от туринского «Ювентуса». При этом у «нерадзурри» есть матч в запасе.