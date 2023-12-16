​Станкович: «Интер» наводит страх»

В воскресенье миланскому «Интеру» предстоит сыграть с римским «Лацио», и Деян Станкович, бывший игрок как «Интера», так и «Лацио», поделился своим мнением о предстоящей игре. Он считает, что «Интер» выступает с позиций явного фаворита:

- Я ставлю на «Интер». Скажу вам то же самое, что сказал уже, когда в качестве «Сампдории» встречались с ними. «Интер» наводи страх. Сейчас команда выступает намного стабильнее, чем ранее. Клуб может дойти до конца во всех турнирах, в которых выступает, - цитирует слова Станковича fcinter1908.it.

Сейчас «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.