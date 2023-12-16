«Интер» хочет заменить Куадрадо игроком «Боруссии» Дортмунд

Миланский «Интер» определился с приоритетным кандидатом на замену своему правому защитнику Хуану Куадрадо, который недавно выбыл из строя до марта. По информации от La Gazzetta dello Sport, одним из вариантов для «нерадзурри» является фуллбек дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье.

Сообщается, что опытный бельгиец, у которого летом истекает контракт со «шмелями», может стать свободным агентом уже в январе. Дело в том, что Мёнье не входит в планы руководства «Боруссии», которое готово избавиться от него в ближайшее время без какой-либо компенсации.

Мёнье в этом сезоне провёл всего два матча в немецкой Бундеслиге.