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Чемпионат Италии. Серия А

Классен принял решение по своему будущему в «Интере»

17 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 5.00 X 3.80 2 1.75
Через 20 ч. 34 мин.

Полузащитник миланского «Интера» Дэви Классен не планирует покидать клуб.

30-летний футболист редко появляется на поле, в связи с чем в прессе распространились слухи о его скором уходе. Как сообщает журналист Николо Скира, нидерландец намерен остаться в «Интере» до конца сезона, несмотря на роль запасного в команде Симоне Индзаги.

Дэви Классен пополнил ряды «нерадзурри» в последний день летнего трансферного окна, перебравшись из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента. В составе «Интера» хавбек провёл лишь шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дэви Классен

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