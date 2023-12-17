Классен принял решение по своему будущему в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Дэви Классен не планирует покидать клуб.

30-летний футболист редко появляется на поле, в связи с чем в прессе распространились слухи о его скором уходе. Как сообщает журналист Николо Скира, нидерландец намерен остаться в «Интере» до конца сезона, несмотря на роль запасного в команде Симоне Индзаги.

Дэви Классен пополнил ряды «нерадзурри» в последний день летнего трансферного окна, перебравшись из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента. В составе «Интера» хавбек провёл лишь шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.