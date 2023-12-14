Аллегри: «Интер» – фаворит на скудетто, а мы двигаемся от матча к матчу»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз дал понять, что главной целью для его команды в этом сезоне является не скудетто, а финиш в зоне Лиги чемпионов.

«Интер» – фаворит на скудетто, команда отлично укомплектована для этого. Мы же набрали хороший ритм для роста и двигаемся от матча к матчу. Завтра нам предстоит сыграть очень тяжёлый матч против «Дженоа», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, «Ювентус» сейчас отстаёт от «Интера» всего на два очка в турнирной таблице чемпионата Италии. Если «старая синьора» завтра обыграет «Дженоа», то как минимум до матча «Интера» поднимется на первую строчку.