Это’О убеждает игрока «Интера» выступать за сборную Камеруна

Центральный защитник миланского «Интера» Янн Биссек получил предложение от сборной Камеруна.

23-летний футболист представлял немецкую национальную команду на молодёжном уровне. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, центрбека хотят видеть в сборной Камеруна – в обсуждениях с Биссеком участвует легенда камерунского футбола Самюэль Это'О, в прошлом также выступавший за «Интер». Сам игрок по-прежнему мечтает получить вызов в главную сборную Германии от Юлиана Нагельсманна.

Янн Биссек перебрался в «Интер» из датского «Орхуса» минувшим летом за 7 млн евро. Недавно защитник провёл свой первый матч в старте за «нерадзурри» в рамках Серии А. В общей сложности он появился на поле шесть раз в текущем сезоне.