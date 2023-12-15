Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Это’О убеждает игрока «Интера» выступать за сборную Камеруна

15 Декабря 2023 • 21:44 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 4.90 X 3.70 2 1.73
17.12 22:45

Центральный защитник миланского «Интера» Янн Биссек получил предложение от сборной Камеруна.

23-летний футболист представлял немецкую национальную команду на молодёжном уровне. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, центрбека хотят видеть в сборной Камеруна – в обсуждениях с Биссеком участвует легенда камерунского футбола Самюэль Это'О, в прошлом также выступавший за «Интер». Сам игрок по-прежнему мечтает получить вызов в главную сборную Германии от Юлиана Нагельсманна.

Янн Биссек перебрался в «Интер» из датского «Орхуса» минувшим летом за 7 млн евро. Недавно защитник провёл свой первый матч в старте за «нерадзурри» в рамках Серии А. В общей сложности он появился на поле шесть раз в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Камеруна Самюэль Это-О янн биссек ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
15.12.23 в 22:45
Дженоа Дженоа
Ювентус Ювентус
3.75 3.35 2.07
Видео
16.12.23 в 17:00
Лечче Лечче
Фрозиноне Фрозиноне
1.95 3.50 3.95
Видео
16.12.23 в 20:00
Наполи Наполи
Кальяри Кальяри
1.34 5.40 8.40
Видео
16.12.23 в 22:45
Торино Торино
Эмполи Эмполи
1.70 3.75 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 15 Декабря
21:44
Это’О убеждает игрока «Интера» выступать за сборную Камеруна
21:22
Куадрадо пропустит не меньше трёх месяцев – игроку предстоит операция
14 Декабря
14:51
Аллегри: «Интер» – фаворит на скудетто, а мы двигаемся от матча к матчу»
13 Декабря
16:05
«Интер» не будет никого покупать в январе 6
12:17
Маротта: «Очень приятно слышать, что Мартинес хочет подписать новый контракт как можно скорее»
11 Декабря
16:50
Тьяго Мотта интересен «Интеру» и «Ювентусу», но «Болонья» хочет продлить контракт с тренером
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
22:14 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Рабио не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»
22:01 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на игру против «Дженоа»
21:53 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»
21:44 · Италия. Серия А
Это’О убеждает игрока «Интера» выступать за сборную Камеруна
21:22 · Италия. Серия А
Куадрадо пропустит не меньше трёх месяцев – игроку предстоит операция
19:37 · Италия. Серия А
Куадрадо могут прооперировать, восстановление колумбийца затянулось
18:03 · Россия. Премьер-лига
Четыре клуба Серии А следят за Гарре
17:28 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о продлении контракта с Бове официально
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» запросил у «Барселоны» информацию по защитнику
13:53 · Италия. Серия А
Капелло: «Пиоли проявил интеллект в матче с «Ньюкаслом»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Судаков конкурент Сперцяна за переход в «Ювентус» слухи
12:19 · Италия. Серия А
Моуринью получил наказание в Италии
11:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по Душану Влаховичу слухи
10:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» поборются за аргентинского защитника
10:36 · Италия. Серия А
Алексею Миранчуку не гарантируют игровую практику в «Аталанте» слухи
Все новости
Рекомендуем