Куадрадо пропустит не меньше трёх месяцев – игроку предстоит операция

Правый латераль миланского «Интера» Хуан Куадрадо надолго выбыл из строя.

Как сообщалось ранее, проблема колумбийца вызвана травмой, полученной ещё в октябре. По обновлённой информации журналиста Маттео Бардзаги, обойтись без хирургического вмешательства не получится: 35-летнего игрока прооперируют в Финляндии в начале следующей недели. Ветеран «нерадзурри» не сможет играть как минимум три месяца.

Хуан Куадрадо перебрался в «Интер» в июле текущего года в качестве свободного агента. Ранее футболист представлял цвета «Ювентуса». В текущем сезоне вингбек отыграл за команду Симоне Индзаги девять матчей, отметившись двумя ассистами.