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Куадрадо пропустит не меньше трёх месяцев – игроку предстоит операция

15 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
1 4.90 X 3.70 2 1.73
17.12 22:45

Правый латераль миланского «Интера» Хуан Куадрадо надолго выбыл из строя.

Как сообщалось ранее, проблема колумбийца вызвана травмой, полученной ещё в октябре. По обновлённой информации журналиста Маттео Бардзаги, обойтись без хирургического вмешательства не получится: 35-летнего игрока прооперируют в Финляндии в начале следующей недели. Ветеран «нерадзурри» не сможет играть как минимум три месяца.

Хуан Куадрадо перебрался в «Интер» в июле текущего года в качестве свободного агента. Ранее футболист представлял цвета «Ювентуса». В текущем сезоне вингбек отыграл за команду Симоне Индзаги девять матчей, отметившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хуан Куадрадо
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