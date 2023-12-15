Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало может перебраться в миланский «Интер».

Гранд Серии А давно фигурирует в числе претендентов на португальца вместе с «ПСЖ», «Ювентусом» и другими грандами европейского футбола. 23-летний игрок станет свободным агентом по окончании текущего сезона.

«Да, мы следим за Тьягу. Сейчас он травмирован, и я не знаю, когда он восстановится, но это очень интересный игрок. Это всё, что я могу сказать на данный момент», – приводит Fcinter1908 слова спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио.

Тьягу Джало не сыграл ни одного матча в текущем сезоне из-за разрыва крестообразной связки.