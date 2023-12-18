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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» спокойно переиграл «Лацио»

18 Декабря 2023 • 00:43 Комментировать
Лацио
0:2
Интер Милан
1 37.00 X 26.00 2 1.03
2-й тайм

В 16-м туре Серии А «Лацио» пытался остановить «Интер». Игра получилась примерно равной, но забивал все равно фаворит. Первый тайм изобиловал угловыми, а реальной опасности почти не было. В концовке 45-минутки миланцы повели - Адам Марушич грубо ошибся в передаче назад, Лаутаро Мартинес убежал к воротам и обыграл голкипера - 0:1. В начале второго тайма Николо Ровелла справа прорвался к штрафной и нанес удар по воротам, а кипер ногой блокировал полет мяча. На 66-й минуте Николо Барелла со второй попытки смог отдать точный пас, Маркус Тюрам у левого угла штрафной сыграл здорово и прицельно пробил в дальний верхний угол - 0:2. В концовке Генрих Мхитарян дважды не смог пробить вратаря, а Мануэль Лаццарри наговорил арбитру на удаление.

«Интер» лидирует с отрывом в четыре очка от «Ювентуса», «Лацио» делит 10-е место.

Протокол игры  
Лацио0:2Интер Милан
  40'Мартинес Лаутаро (0:1)
  66'Тюрам Маркус (0:2)
Проведель ИванЛаццари Мануэль  87'Казале Николо  81'Хила МариоМарушич АдамГендузи МаттеоРовелла Николо 75' (Педро Родригес ( 75') Камада Даити 65' (Альберто Луис ( 65') Андерсон Фелипе 80' (Кастельянос Валентин ( 80') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 75' (Катальди Данило ( 75')
Запасные: Весино МатиасМандас ХристосБашич ТомаПатрикХюсай ЭльсейдПеллегрини ЛукаСепе Луиджи
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоБарелла Николо  61' 70' (Фраттези Давиде ( 70') Чалханоглу Хакан 89' (Классен Дэви ( 89') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 70' (Аугусто Карлос ( 70') Тюрам Маркус  26' 78' (Арнаутович Марко ( 78') Мартинес Лаутаро 89' (Аслани Кристьян ( 89')
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильПавар БенжаменДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенСтабиле Джакомо
17 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан

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