«Интер» спокойно переиграл «Лацио»

В 16-м туре Серии А «Лацио» пытался остановить «Интер». Игра получилась примерно равной, но забивал все равно фаворит. Первый тайм изобиловал угловыми, а реальной опасности почти не было. В концовке 45-минутки миланцы повели - Адам Марушич грубо ошибся в передаче назад, Лаутаро Мартинес убежал к воротам и обыграл голкипера - 0:1. В начале второго тайма Николо Ровелла справа прорвался к штрафной и нанес удар по воротам, а кипер ногой блокировал полет мяча. На 66-й минуте Николо Барелла со второй попытки смог отдать точный пас, Маркус Тюрам у левого угла штрафной сыграл здорово и прицельно пробил в дальний верхний угол - 0:2. В концовке Генрих Мхитарян дважды не смог пробить вратаря, а Мануэль Лаццарри наговорил арбитру на удаление.

«Интер» лидирует с отрывом в четыре очка от «Ювентуса», «Лацио» делит 10-е место.