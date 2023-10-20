Катарский чемпион мира дисквалифицирован на два года

35-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гомес, более известный как Папу Гомес дисквалифицирован на два года. Как сообщает Relevo, причиной стало употребление допинга.

История произошла незадолго до чемпионата мира в Катаре в ноябре прошлого года, когда на тренировку «Севильи» внезапно прибыл допинг-контроль. По версии футболиста, накануне у него случилась плохая ночь, он без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп от кашля одного из своих детей. В итоге результат теста показал у Гомеса в крови запрещённое вещество.

Источник отмечает, что именно этот аспект стал препятствием для поиска команды для футболиста летом, поскольку ни один клуб не хотел рисковать перед лицом возможного наказания для Гомеса, решение о котором еще не было принято.

В итоге в конце минувшего сентября Гомес пополнил ряды клуба Серии А – «Монцы», он успел сыграть за команду всего в двух матчах.