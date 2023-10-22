​Моуринью удалили в игре с «Монцей»

В воскресенье «Рома» проводила домашний матч против «Монцы». Команда Жозе Моуринью ещё в первом тайме оказалась в численном большинстве, но единственный и победный гол забила только в концовке.

Стоит сказать, что незадолго до финального свистка рулевой «Ромы» Моуринью получил красную карточку. Португальский топ-тренер вступил в перепалку сначала с представителями штаба «Монцы», а затем и с рефери. Перед тем, как увидеть перед собой красный свет, Жозе жестами изображал плач (вероятно, этот жест был обращён к представителям тренерского штаба соперника).

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А.