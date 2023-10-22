Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью удалили в игре с «Монцей»

22 Октября 2023 • 15:56 Комментировать
Рома
1:0
Монца

В воскресенье «Рома» проводила домашний матч против «Монцы». Команда Жозе Моуринью ещё в первом тайме оказалась в численном большинстве, но единственный и победный гол забила только в концовке.

Стоит сказать, что незадолго до финального свистка рулевой «Ромы» Моуринью получил красную карточку. Португальский топ-тренер вступил в перепалку сначала с представителями штаба «Монцы», а затем и с рефери. Перед тем, как увидеть перед собой красный свет, Жозе жестами изображал плач (вероятно, этот жест был обращён к представителям тренерского штаба соперника).

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Монца Монца
1
0
1.73 3.80 5.20
Видео
64 мин
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
2
0
1.68 4.00 5.40
Видео
64 мин
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
0
0
2.55 3.30 2.95
Видео
22.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
16:56 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне очень нравится Рейндерс»
16:05 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»
15:56 · Италия. Серия А
​Моуринью удалили в игре с «Монцей»
15:35 · Италия. Серия А
«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте
14:11 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»
13:58 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес может завершить карьеру после бана из-за допинга
13:32 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Хочу стать чемпионом в составе «Милана»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»
08:47 · Италия. Серия А
Капелло: «На фоне Леау другие игроки скучны»
08:03 · Италия. Серия А
Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча с «Интером»
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника
04:39 · Италия. Серия А
​Сакки: «Пулишич неплохо двигается на поле»
04:25 · Италия. Серия А
​Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»
04:18 · Италия. Серия А
​Сакки: «В футболе нельзя думать только о деньгах»
04:10 · Италия. Серия А
​«Депрессия» - Робак объяснил, почему полмесяца не посещал тренировки
Все новости
Рекомендуем