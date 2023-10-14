Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью одобряет идею подписания Дайера слухи

14 Октября 2023 • 01:08 Комментировать
Рома
...
Монца
22.10 13:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде центрального защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Слухи о возможном переезде 29-летнего игрока в Рим появились в прессе в конце прошлого месяца. Как сообщается в обновлённом отчёте известного инсайдера Николо Скиры, сделку одобряет лично Жозе Моуринью, высоко оценивающий способности англичанина, с которым знаком по работе в «Тоттенхэме». Вполне вероятно, что уже в январе «Рома» попробует переманить центрбека в свои ряды.

Контракт Эрика Дайера с «Тоттенхэмом» истекает по окончании сезона, а текущая стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Жозе Моуринью Эрик Дайер трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МОНЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
01:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью одобряет идею подписания Дайера слухи
01:00 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Бразилии высказался о травме Каземиро
13 Октября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс повторил рекорд сборной Англии 54-летней давности
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может вернуться к кандидатуре Магуайра в январе слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ готовы переманить Смита-Роу из «Арсенала» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола провёл трёхчасовую беседу с Беллингемом прошедшим летом слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Робертсон, скорее всего, повредил плечо
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»
19:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бентанкур может впервые сыграть после тяжёлой травмы
19:52 · Англия. Премьер-лига
В «Кристал Пэлас» потратят на обновление стадиона свыше 170 млн евро
18:32 · Англия. Премьер-лига
Молодой игрок «Челси» Палмер травмировался в расположении сборной
18:21 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн назвал главный фактор к переходу в «Манчестер Юнайтед»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Клопп в шоке: «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в субботу днём после международной паузы
17:23 · Англия. Премьер-лига
Хау — о новом контракте Бёрна: Дэн — лидер «Ньюкасла»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес — лучший вратарь АПЛ в сентябре официально
Все новости
Рекомендуем