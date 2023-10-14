Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде центрального защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Слухи о возможном переезде 29-летнего игрока в Рим появились в прессе в конце прошлого месяца. Как сообщается в обновлённом отчёте известного инсайдера Николо Скиры, сделку одобряет лично Жозе Моуринью, высоко оценивающий способности англичанина, с которым знаком по работе в «Тоттенхэме». Вполне вероятно, что уже в январе «Рома» попробует переманить центрбека в свои ряды.

Контракт Эрика Дайера с «Тоттенхэмом» истекает по окончании сезона, а текущая стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.