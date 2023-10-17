Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Если верить недавним сообщениям итальянских СМИ, португальский специалист проводит свой последний сезон в «Роме» – он не будет продлевать контракт, истекающий следующим летом. По информации инсайдера Николо Скиры, неназванный клуб из Саудовской Аравии намерен назначить Моуринью в июле. «Особенному» будет предложена солидная зарплата – порядка 50 млн евро в год.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под руководством наставника «волки» стали победителями Лиги конференций и финалистами Лиги Европы.