Ди Марцио уверен, что Моуриньо покинет «Рому» летом

Известный журналист Джанлука ди Марцио уверен, что «Рома» не ведёт и не будет вести переговоры с действующим главным тренером Жозе Моуринью о новом контракте.

«Продления не случится. Сейчас никаких переговоров нет между сторонами – и не было. Они расстанутся в июне по истечении нынешнего контракта», - говорит ди Марцио для Football Italia.

Журналист добавляет, что как только известный тренер освободится, с ним будут пытаться договориться клубы из Саудовской Аравии.

«Относительно его планов на будущее пока ничего не ясно», - заключил ди Марцио.

«Рома» в текущем сезоне пока не радует своих болельщиков – «волки» в Серии А идут лишь на 10-м месте с 11 баллами.