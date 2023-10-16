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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио уверен, что Моуриньо покинет «Рому» летом

16 Октября 2023 • 18:33 Комментировать
Рома
...
Монца
22.10 13:30

Известный журналист Джанлука ди Марцио уверен, что «Рома» не ведёт и не будет вести переговоры с действующим главным тренером Жозе Моуринью о новом контракте.

«Продления не случится. Сейчас никаких переговоров нет между сторонами – и не было. Они расстанутся в июне по истечении нынешнего контракта», - говорит ди Марцио для Football Italia.

Журналист добавляет, что как только известный тренер освободится, с ним будут пытаться договориться клубы из Саудовской Аравии.

«Относительно его планов на будущее пока ничего не ясно», - заключил ди Марцио.

«Рома» в текущем сезоне пока не радует своих болельщиков – «волки» в Серии А идут лишь на 10-м месте с 11 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джанлука Ди Марцио
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