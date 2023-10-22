«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте

В девятом туре Серии А играли середняки, «Рома» и «Монца». Ни одна из сторон не имела большого перевеса, несмотря на то, что гости на 41-й минуте остались вдесятером, когда второе предупреждение получил Данило д'Амброзио. До перерыва лучшие моменты имели Уссем Ауа и Андреа Белотти, но голкипер выручал. Сердар Азмун помог создать момент Ромелу Лукаку, и тот с разворота пробил в перекладину. При этом и у Руя Патрисиу были сэйвы во втором тайме. В концовке Лукаку вернул должок Азмуну, но и тот зарядил в стойку. На 90-й минуте еще один удар иранца, мяч срикошетил к Стефану эль-Шаарави, который забил такой важный гол.

«Рома» взмыла на шестое место, противник - девятый.