«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте

В девятом туре Серии А играли середняки, «Рома» и «Монца». Ни одна из сторон не имела большого перевеса, несмотря на то, что гости на 41-й минуте остались вдесятером, когда второе предупреждение получил Данило д'Амброзио. До перерыва лучшие моменты имели Уссем Ауа и Андреа Белотти, но голкипер выручал. Сердар Азмун помог создать момент Ромелу Лукаку, и тот с разворота пробил в перекладину. При этом и у Руя Патрисиу были сэйвы во втором тайме. В концовке Лукаку вернул должок Азмуну, но и тот зарядил в стойку. На 90-й минуте еще один удар иранца, мяч срикошетил к Стефану эль-Шаарави, который забил такой важный гол.
«Рома» взмыла на шестое место, противник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Эль-Шаарави Стефан90'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 78'Кристанте Бриан• 70'Н'Дика Эван73' (Залевски Никола (73') •Карсдорп Рик73' (Льоренте Диего (73') •Бове Эдоардо63' (Азмун Сердар (63') •Паредес Леандро•Ауа Уссем•Спинаццола Леонардо78' (Кристенсен Расмус (78') •Белотти Андреа63' (Эль-Шаарави Стефан (63') •Лукаку Ромелу
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило 23'• 41'Мари Пабло•Кальдирола Лука•Перейра Педру II46' (Биринделли Самуэле (46') •Кирьякопулос Георгиос85' (Донати Джулио (85') •Гальярдини Роберто•Пессина Маттео•Колпани Андреа64' (Виньято Самуэле (64') •Мачин Хосе 45'45' (Карбони Андреа (45') •Коломбо Лоренцо65' (Мота Дани (65')
22 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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