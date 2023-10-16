Алехандро Гомес: «У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я не хотел везти семью в пустыню»

Футболист «Монцы» Алехандро Гомес рассказал, как отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Аргентинец стал свободным агентом в начале сентября, договорившись о расторжении контракта с «Севильей». 35-летний футболист признавался, что хотел бы вернуться в Серию А, и в конце месяца его желание осуществила «Монца».

«У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я решил перейти в «Монцу» в том числе из-за семьи. Я не хотел везти своих детей в пустыню, поэтому отказался от этого варианта, сделав выбор в пользу возвращения в Италию», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо бывшую звезду «Аталанты».