Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Алехандро Гомес: «У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я не хотел везти семью в пустыню»

16 Октября 2023 • 21:42 Комментировать
Рома
...
Монца
22.10 13:30

Футболист «Монцы» Алехандро Гомес рассказал, как отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Аргентинец стал свободным агентом в начале сентября, договорившись о расторжении контракта с «Севильей». 35-летний футболист признавался, что хотел бы вернуться в Серию А, и в конце месяца его желание осуществила «Монца».

«У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я решил перейти в «Монцу» в том числе из-за семьи. Я не хотел везти своих детей в пустыню, поэтому отказался от этого варианта, сделав выбор в пользу возвращения в Италию», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо бывшую звезду «Аталанты».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гомес Монца трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МОНЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
22:32 · Италия. Серия А
Осимхен хочет перейти в «Реал» слухи
21:42 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес: «У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я не хотел везти семью в пустыню»
21:32 · Италия. Серия А
Иммобиле заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
Магуайр интересен гранду Серии А слухи
20:57 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера»: «Лукаку или Тюрам? Для меня выбор очевиден»
20:37 · Италия. Серия А
​«Альмерия» может арендовать экс-игрока «Барселоны»
19:31 · Италия. Серия А
Хвича сыграл свадьбу в одном из древнейших городов Грузии
18:50 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Осимхена
18:33 · Италия. Серия А
Ди Марцио уверен, что Моуриньо покинет «Рому» летом
18:14 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса» Данило получил травму и пропустит матч с «Миланом»
17:32 · Италия. Серия А
​Конте назвал два клуба, где хотел бы поработать
17:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» сравнил Талалаева с Гаттузо
16:59 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса» Джунтоли сравнил провальные трансферы с выбором жены
16:29 · Италия. Серия А
​Хавбек «Милана» Беннасер начинает работу
16:26 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Нзолу предлагали «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем