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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую ставку сделал игрок «Ромы» Залевски слухи

13 Октября 2023 • 19:30 Комментировать
Рома
...
Монца
22.10 13:30

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски обвиняется в совершении ставки на футбольное событие.

Как утверждает La Repubblica, 21-летний поляк решил поставить на то, что он получит желтую карточку в матче чемпионата Италии с «Салернитаной». Стоит сказать, что ставка сыграла, ведь Залевски получил «горчичник» на 94-й минуте встречи за срыв быстрой атаки соперника. По данным источника, теперь футболисту грозит дисквалификация.

В текущем сезоне Залевски принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Игрок «Ромы» подозревается в совершении ставок

Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Салернитана Никола Залевски
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